Bị bắt sau 5 năm trốn đi nước ngoài

(PLO)- Sau khi trộm ô tô và máy tính của người thân, Tuấn sang Malaysia nhằm tránh bị truy tìm.

Ngày 4-2, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, năm 2018, Phạm Văn Tuấn đến ở nhờ nhà người thân tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành.

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Tuấn đã trộm xe ô tô và máy tính xách tay của chủ nhà mang đi cầm.

Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu ra quyết định truy nã ngay sau đó nhưng đã nhanh chân trốn khỏi địa phương và sang Malaysia.

Đến chiều ngày 3-2, Tuấn bị công an huyện Châu Thành phối hợp với Văn phòng CQCSĐT Bộ Công an và Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt giữ khi vừa về nước và đang trốn tại TP.HCM.

VÕ TÙNG