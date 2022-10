Bị bắt theo lệnh truy nã khi đang đi ăn xin

(PLO)- Cố ý gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn, người đàn ông bị bắt sau đó khi đang hành nghề ăn xin tại An Giang.

Ngày 30-10, Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết vừa bắt giữ Hùng Thái Dương (39 tuổi, không nơi cư trú nhất định) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 9-6, ông H. ngồi nhậu với bạn ở phố đi bộ thuộc phường Mỹ Long, Long Xuyên, thì bị Dương dùng thanh nhôm đánh. Ông H. rượt đuổi Dương bỏ chạy để lại thanh nhôm.

Lát sau, Dương quay lại dùng một cây kim loại tròn, đầu dẹp, dài 15cm đâm vào cổ của ông H. gây thương tích 2% rồi bỏ chạy.

Khi đến gần Công an phường Mỹ Long, Dương bị lực lượng Công an phường bắt giữ và bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Ngày 16-9, lợi dụng sơ hở của trung tâm Dương đã bỏ trốn.

Đến tối 29-10, Dương bị Công an phường Mỹ Long bắt giữ khi đang đi ăn xin tại khu vực khóm 02, phường Mỹ Long.

