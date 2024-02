Bị bắt vì buôn bán vuốt hổ, móng báo hoa mai…

Ngày 24-2, thông tin từ Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với B.V.D (34 tuổi, ngụ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tang vật vuốt hổ, móng báo hoa mai, sư tử và vảy tê tê... Ảnh: MQ

Trước đó, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an huyện Đắk R’Lấp phát hiện, thu giữ 36 sản phẩm của động vật nguy cấp, quý hiếm của D.

Kết quả trưng cầu giám định thể hiện, có một móng của loài báo hoa mai, một vuốt hổ, bốn móng sư tử và 30 vảy tê tê.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển các sản phẩm động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ như vuốt hổ, móng gấu, sư tử, túi mật gấu...

Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các sản phẩm động vật nguy cấp quý hiếm như vuốt hổ, móng sư tử... thì thông báo qua số điện thoại đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 18001522, ENV của Trung tâm giáo dục thiên nhiên – Liên hiệp các hội khoa học khoa học&kỹ thuật Việt Nam. Mọi thông tin phản ánh của người dân đều được giữ bí mật.

VŨ LONG