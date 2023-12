Bị bắt vì cho vay trả góp, thu lợi hàng chục triệu đồng

(PLO)- Lâm cho vay trả góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương 365%/năm, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định.

Ngày 14-12, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi trú đối với Nguyễn Tùng Lâm (27 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Tùng Lâm bị Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên mời lên làm việc.

Lâm thừa nhận từ đầu năm 2023 từ TP Hà Nội vào TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), để hoạt động tín dụng đen bằng hình thức cho vay trả góp.

Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 11, Lâm đã cho năm phụ nữ trên địa bàn TP Rạch Giá vay tổng số tiền 185 triệu đồng. Hình thức trả góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày (tương đương với lãi suất 365%/năm, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định.

Lâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 52 triệu đồng.

