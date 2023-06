Bị bắt vì cưỡng đoạt 'nhầm' xe của con nợ

(PLO)- Khi đến nhà con nợ để đòi tiền thấy em dâu con nợ đi xe SH Mode, chủ nợ đã cưỡng đoạt để trừ nợ.

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương (tên gọi khác là Hương “ba láo”, 45 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn trong việc vay tiền với chị M (ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) nên tối 25-10-2020, Hương cùng một số người khác đến nhà chị M để đòi tiền nhưng chị này không có nhà.

Lúc này, chị H (em dâu chị M) điều khiển xe SH Mode 86C1-924.01 đến nhà chị M và thấy nhóm của Hương đang chửi bới nên không dám đến gần mà dừng xe cách đó một đoạn.

Hương thấy chị H nên đã gọi tới nói chuyện, yêu cầu những người cùng đi lấy chiếc xe SH này dù chị H khẳng định là xe của mình, không liên quan chuyện nợ nần.

Sau đó, chị H đến cơ quan công an trình báo việc sự việc. Ngày 27-10-2020, Công an TP Phan Thiết mời lên làm việc thì Hương mới giao nộp chiếc xe SH Mode của chị H.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Phan Thiết, chiếc xe SH Mode của chị H trị giá 56 triệu đồng.

Từ căn cứ này, ngày 24-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Thu Hương và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 8-2022, TAND TP Phan Thiết đã mở phiên xử sơ thẩm đưa Hương và hai đồng phạm ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Hương bốn năm tù.

Sau đó, Hương kháng cáo kêu oan.

Tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết điều tra làm rõ một số tình tiết có liên quan đến vụ án.

Trong quá trình này, Phạm Thị Thu Hương được cho tại ngoại phục vụ công tác điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 30-6 sau khi đã làm rõ các tình tiết của vụ án, nhận thấy Phạm Thị Thu Hương phạm tội rất nghiêm trọng, bị can là người khởi xướng, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam.

PHÚ NHUẬN