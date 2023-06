Bắt phó giám đốc 1 công ty bảo vệ tổ chức đập phá nhà dân ở Bình Thuận

(PLO)- Được thuê bảo vệ khu đất dự án, phát hiện căn nhà của dân trên đất đang tranh chấp, phó giám đốc đã huy động người đến đập phá nhà.

Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nhà, khám xét nơi làm việc của Nguyễn An Tấn Hải (tên thường gọi Hải “ba mắt”, 43 tuổi ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 3-2019, ông NHL (ngụ Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đến Công an TP Phan Thiết trình báo: Khi ông đang xây dựng công trình nhà cấp 4 trên phần đất do ông quản lý tại khu phố 5, phường Phú Hài đã bị một nhóm khoảng 10 người đến dùng búa, cây sắt đập phá làm hư hỏng một số vị trí của căn nhà.

Công an TP Phan Thiết đã thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm và trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Phan Thiết định giá thiệt hại căn nhà cấp 4 của ông L.

Theo kết quả định giá tổng giá trị thiệt hại của căn nhà trên hơn 54 triệu đồng. Từ căn cứ này, tháng 2-2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an xác định: Ngày 6-3-2019, Hải, lúc đó là Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ Đức Tuấn (hiện đã nghỉ việc) được Công ty BH thuê bảo vệ khu đất dự án.

Do căn nhà của anh NHL xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án của Công ty BH nên Hải đã cùng các đối tượng khác dùng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh L nhằm mục đích ngăn không cho anh L tiếp tục xây dựng căn nhà trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đang mở rộng điều tra, xác minh những người có liên quan trong vụ việc.

NGỌC NGỌC