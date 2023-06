Bình Thuận: 'Tai mắt' nhân dân giúp công an triệt phá nhiều vụ án lớn

(PLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã phát huy khi vận động nhân dân giao nộp nhiều đầu đạn, súng tự chế và triệt phá hai vụ đánh bạc lớn.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vừa ký báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2023 gửi Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05) Bộ Công an.

Theo đó, sáu tháng qua, đã vận động nhân dân giao nộp 9 đầu đạn, quả đạn, 10 súng hơi, 32 súng tự chế, 122 vũ khí thô sơ, 14 công cụ hỗ trợ, 1.104 trái pháo, 333 ống pháo, 8,1 kg thuốc pháo.

Người dân đã cung cấp thông tin tố giác tội phạm giúp điều tra, xử lý 43 vụ/92 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thu hồi 2,8 kg thuốc nổ, 2 súng quân dụng, 10 súng tự chế, 83 vũ khí thô sơ, 10 công cụ hỗ trợ, 74 đạn bi, 83 vụ/104 đối tượng vi phạm về pháo, thu 166,84 kg pháo, 200 ống pháo, 434 trái pháo.

Từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng công an bắt hai vụ đánh bạc lớn. Cụ thể: vụ đá gà ăn tiền tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, lực lượng cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ 60 con bạc, thu giữ gần 200 triệu đồng, hơn 40 con gà đá và nhiều mô tô các loại.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Bắc Bình đã triệt phá thành công chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Cảnh sát đã bắt giữ 11 người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua thu thập nhanh tài liệu trên sổ sách và trích xuất dữ liệu điện tử từ các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com, SMS và Zalo của các đối tượng trong đường dây, tổng số tiền giao dịch đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ nguồn tin của nhân dân, các lực lượng Công an Bình Thuận đã bắt và vận động 31 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Lập 227 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP, lập 171 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP, gọi hỏi, răn đe 1.469 đối tượng hình sự, ma tuý…

PHÚ NHUẬN