Bị bắt vì đưa mã tấu cho người khác đi chém người

Trưa 29-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng CSHS công an tỉnh vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (22 tuổi) và Đỗ Việt Trung (18 tuổi) cùng ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình để điều tra về hành vi Giết người.

Kiểm tra nhà của hai nghi phạm, công an thu giữ một cây kiếm, một cây nhị khúc.

Theo điều tra, ngày 3-10-2021, Thanh và Trung đã cung cấp đao, mã tấu cho Lê Trần Nguyên Phát (20 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình) cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người tại đường Trần Nguyên Hãn (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Liên quan đến vụ án này, tháng 10-2021, Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố bị can đối với Phát, Nguyễn Quang Minh (22 tuổi), Võ Trung Nguyên (23 tuổi), Võ Thanh Quang (21 tuổi) và Phan Bùi Hoàng Thi (21 tuổi) cùng ngụ huyện Thăng Bình để điều tra về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, giữa Phát và anh T xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên lên facebook thách thức nhau. Tối 3-10, anh T nhậu với nhóm bạn tại TP Tam Kỳ, chụp hình đăng lên facebook.

Lúc này, Phát nhìn thấy biết được địa điểm anh T đang ngồi nhậu nên rủ Minh, Nguyên, Quang và Thi chuẩn bị năm con dao tự chế đón taxi vào đứng gần quán theo dõi.

Khi nhóm của anh T ra về, nhóm của Phát đi theo. Về đến phòng trọ, nhóm của Phát cầm hung khí xông vào chém nhiều nhát vào anh T và hai người khác gây thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm này vứt hết hung khí, tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ triển khai lực lượng truy xét và sau hai ngày, nhóm hung thủ bị bắt.

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.