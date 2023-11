Bị can có 2 lệnh truy nã trốn từ Hải Dương vào TP.HCM thì bị bắt

(PLO)- Sau khi đồng phạm bị công an bắt, bị can Tuấn mang 2 lệnh truy nã bỏ trốn vào TP.HCM và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh lực lượng chức năng.

Ngày 1-11, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã phát hiện, bắt giữ thành công bị can truy nã Trần Mạnh Tuấn (33 tuổi, trú tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) sau 3 năm lẩn trốn.

Trần Mạnh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD

Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trước khi bị bắt, Tuấn bị hai cơ quan Công an phát lệnh truy nã. Trong đó, công an huyện Cẩm Giàng truy nã về tội trộm cắp tài sản, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đối với người đang hưởng án treo về tội đánh bạc.

Đối với vụ việc trộm cắp tài sản tại Hải Dương của Tuấn, theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21-7-2020, tại cây xăng Lê Xá xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Tuấn cùng bốn đồng phạm đã cắt phá kẹp chì thùng container, lấy trộm 49 thùng hàng trị giá hơn 200 triệu đồng rồi mang tài sản cất giấu tại huyện Kim Thành chờ tiêu thụ.

Hành vi của nhóm này sau đó bị phát hiện, đồng phạm của Tuấn lần lượt bị bắt.

Lo sợ mình cũng sẽ bị bắt, Tuấn vào TP HCM, trốn ở các khu phòng trọ của công nhân, khu đông người để thuê trọ và liên tục đổi chỗ ở để tránh lực lượng chức năng.

NGỌC SƠN