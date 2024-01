Bị CSGT đo nồng độ cồn, người vi phạm nói “mình chung chuyên ngành mà”

(PLO)- Khi bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, nhiều người vi phạm đã xin bỏ qua với lý do là công nhân, nhà gần, là người chung chuyên ngành….

Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ lập chốt tại đường Tô Ngọc Vân – Gò Dưa, lực lượng CSGT Công an TP Thủ Đức đã phát hiện và lập biên bản hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào đêm 14-1.

Mình chung chuyên ngành mà

Vào lúc 21 giờ 25 phút, lực lượng CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn ở giao lộ Tô Ngọc Vân – Gò Dưa (phường Tam Bình) phát hiện ông NĐL có dấu hiệu say xỉn điều khiển xe máy tay ga lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân nên tiến hành dừng xe.

Ông L được CSGT đuổi theo và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại cách chốt kiểm tra khoảng 500 mét. Ảnh: TS

Tuy nhiên, khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, ông L lập tức quay đầu xe, rẽ vào đường Gò Dưa và tiếp tục lưu thông. CSGT sau đó đã dùng xe đặc chủng đuổi theo, dừng được xe ông L cách chốt kiểm tra khoảng 500 mét.

CSGT mời ông L quay về chốt kiểm tra để đo nồng độ cồn nhưng ông này không chịu. Khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông L liên tục xin bỏ qua và không chấp hành.

Sau gần 20 phút thuyết phục, ông L mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và kết quả cho thấy ông có nồng độ ở mức 0,695 Mg/lít khí thở. Lúc này ông L liên tục xin CSGT bỏ qua vi phạm những vẫn bị lập biên bản.

Xe ông L được CSGT niêm phòng nhưng ông L không chấp hành ký vào niêm phòng và bỏ đi về. Ảnh: TS

Đồng thời, ông L cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và cả CCCD hay CMND, ông L chỉ khai với lực lượng làm nhiệm vụ tên là NĐL, nhà tại QL1A, phường Tam Bình.

Sau đó ông L tiếp tục xin giảm nhẹ lỗi vi phạm và chỉ ký vào biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện. “Tôi sai rồi, tôi xin các đồng chí cho tôi xin cái lỗi nhỏ. Nhà tôi sát đây, mình chung chuyên ngành nhau mà” ông L trình bày với CSGT.

Khi CSGT yêu cầu ký vào niêm phong xe, mở cốp trước xe thì ông L không chấp hành và bỏ đi. “Tôi uống rượu bia tôi sai, tôi không ký gì nữa” ông L nói và bỏ đi bộ rời đi.

Ông L bỏ đi và được CSGT đi theo để thuyết phục quay trở lại kiểm tra cốp trước xe máy. Ảnh: TS

CSGT đi bộ theo thuyết phục, ông L quay trở lại để chứng kiến CSGT mở cốp phía trước xe, khi không có gì bên trong thì ông nói: “Người cán bộ nói một là một, hai là hai, có gì đâu mà mở”.

Ngàn lẻ một lý do khi bị thổi nồng độ cồn

Cũng tại đây, bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn được CSGT phát hiện thông qua tuần tra lưu động các tuyến đường trong địa bàn phường Tam Bình cũng bị lập biên bản. Trong đó, hầu hết các trường hợp vi phạm đều xin bỏ qua với lý do nhà gần nên uống vài ba lon bia cho vui.

CSGT kiểm tra hàng chục trường hợp và phát hiện tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào đêm 14-1 tại Gò Dưa - Tô Ngọc Vân. Ảnh: TS

Vào khoảng 20 giờ 30, tổ tuần tra đã dừng xe ông CVD và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, ông D có nồng độ ở mức 0,097 Mg/ lít khí thở. Khi bị CSGT lập biên bản, ông D trình bày do nhà gần nên khi nhậu xong đã tự đi xe về nhà.

Sau đó ít phút, lực lượng CSGT tiếp tục dừng xe anh LKC và kết quả cho thấy anh C có nồng độ cồn ở mức 0.381 Mg/ lít khí thở. Anh C cũng trình bày do nhà gần nên chủ quan đi họp lớp bằng xe máy, sau đó có uống vài lon bia cùng bạn bè.

Ông VVK có nồng độ cồn 0.820 Mg/ lít khí thở và cho biết có uống bia khi đi sinh nhật, do nhà gần nên đi xe máy. Ảnh: TS

Đến gần 21 giờ, tổ tuần tra dừng xe máy do anh KTV điều khiển tại TL43, lúc này anh V cho biết do sinh nhật bạn và nhà sát bên nên có uống vài lon bia. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy anh V ở mức 0.616 Mg/lít khí thở.

Khoảng 21 giờ 15, tổ tuần tra phát hiện anh PVB điều khiển xe máy chở theo nhiều đồ đạc liên quan đến xây dựng có dấu hiệu say xỉn. Anh B sau đó được CSGT dùng xe để kiểm tra và kết quả cho thấy anh B có nồng độ cồn ở mức 0.376 Mg/lít khí thở.

Mặc dù người vi phạm đưa ra muôn vàn lý do để xin bỏ qua nhưng các trường hợp vi phạm đều bị CSGT kiên quyết xử lý, Ảnh: TS

Anh B cho biết quê ở Quảng Bình, hai vợ chồng vào Bình Dương thuê trọ tại ngã tư 550 (TP Dĩ An, Bình Dương) để sinh sống. Anh B làm nghề trang trí nội thất, nay hoàn thành xong công trình thì chủ nhà mời nhóm thợ nhậu.

Nhậu xong, đang trên đường về thì anh B bị CSGT dừng xe, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. “Làm nghề mà, muốn có mối để sau được người ta gọi đi làm nữa thì đâu dám từ chối nhậu đâu. Giờ bị phạt, tiền lương làm công trình vừa rồi cũng không đủ để đóng phạt” anh B phân trần.

Anh B có nồng độ cồn ở mức 0,376 Mg/ lít khí thở. Ảnh: TS

Ngoài ra, ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác cũng bị CSGT lập biên bản, các trường hợp vi phạm đều cho biết nhà gần nên chủ quan đi xe máy.

TỰ SANG