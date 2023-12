Bị đồn thổi, nghệ sĩ và công chúng cần làm gì để bảo vệ bản thân trên mạng xã hội?

Mới đây, mạng xã hội (MXH) lan truyền tin đồn ca sĩ PMC lộ clip nhạy cảm khiến giới Showbiz Việt và dư luận phẫn nộ về tin đồn trên. Đông đảo khán giả hâm mộ và đồng nghiệp PMC đã lên tiếng bảo vệ cô, đồng thời lên án gay gắt đối tượng tung tin đồn, lan truyền đoạn clip.

Nghệ sĩ lao đao vì tin đồn không được kiểm chứng

Nhiều khán giả hâm mộ cho rằng hành động chia sẻ, phát tán hình ảnh nhạy cảm kèm thông tin sai lệch của người khác là vi phạm pháp luật.

Tài khoản FB Việt Hưng viết: "Tin em, cố gắng lên em nhé PMC!. Những thông tin không đáng tiếp thu, mọi người cũng không nên tiếp thu, xem làm gì, chúc C. bình an, hạnh phúc. Theo tôi, ngày nay lên MXH toàn thấy tin đồn nhảm nhí, thông tin không kiểm chứng nhằm bôi nhọ danh dự, mong cơ quan pháp luật xử thật nặng những người hay tung tin đồn không đúng sự thật".

Tương tự tài khoản Thanh Tâm nêu: "Việc CĐM chia sẻ bài đăng về clip được cho là PMC không đơn giản chỉ là phát tán thông tin chưa xác thực, kiểm chứng trên không gian mạng, đây còn là hành vi tiếp tay vi phạm pháp luật".

Sau đó, nữ ca sĩ PMC đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận và khẳng định cô không phải là người trong đoạn clip.

Ngoài PMC, đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng dính vào những tin đồn sai sự thật liên quan đến clip nhạy cảm hoặc là đã từ trần. Đơn cử như trường hợp ngày 20-3-2023, nick Facebook có tên H.N đã đăng tải bài viết với nội dung: "Xuân Bắc, Vân Dung, Cẩm Vân xót xa thông báo về việc nghệ sĩ Công Lý ra đi mãi mãi ở tuổi 48". Thực hư câu chuyện chưa rõ nhưng khiến nhiều người hoang mang, một số người còn để lời chia buồn ở dưới phần bình luận. Thực tế, đây là thông tin sai sự thật, nhằm câu like, gây hoang mang dư luận.

Tương tự, trước đó vài ngày, người dùng Facebook có tên T.T đã đưa tin MC Lại Văn Sâm qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Thậm chí còn câu view với tiêu đề: "Trực tiếp lễ tang MC Lại Văn Sâm tại nhà tang lễ Hà Nội". Những thông tin này xuất hiện tràn lan trên các hội nhóm Facebook mà người chia sẻ không cần kiểm chứng tính đúng sai của thông tin.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng bị tung tin đồn qua đời như Chí Trung, Sơn Tùng M-TP...

Cần trang bị kỹ năng sử dụng MXH cho an toàn

Trao đổi với PLO, Ths Trần Xuân Tiến, Phó trưởng bộ môn truyền thông Trường ĐH Văn Hiến cho biết sự việc lần nữa cho thấy công tác bảo vệ an ninh mạng, an toàn MXH đang trở nên vô cùng cấp thiết. Không gian MXH vẫn đang từng phút từng giây đối mặt với những tin giả, tin đồn thất thiệt, những nguy cơ, rủi ro liên quan đến bất kỳ ai. Thế nên, mỗi người dân, mỗi cá nhân tham gia MXH cần nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng MXH sao cho an toàn, tuân thủ pháp luật.

"Với bối cảnh MXH phát triển như hiện nay, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều cần trang bị những kỹ năng sử dụng MXH sao cho an toàn.

Theo đó, chúng ta phải luôn ý thức về việc quản lý nội dung thông tin của bản thân trên mạng xã hội, chỉ đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, hữu ích cho bản thân và cộng đồng. Phải xác thực, kiểm chứng nguồn thông tin khi có ý định chia sẻ. Đặc biệt, cần hạn chế, cân nhắc chia sẻ những thông tin, những hình ảnh cá nhân quá riêng tư. Ngoài ra, chúng ta cũng cần hiểu rõ và thực hiện các chế độ cài đặt bảo mật, quyền riêng tư trên MXH, để tránh bị xâm nhập không mong muốn" - Ths Tiến chia sẻ.

Khi bị phát tán những thông tin nhạy cảm về bản thân trên mạng xã hội, trước hết, và quan trọng nhất, chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh, tránh phản ứng một cách vội vàng, dễ khiến sự việc càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng.

Ths Trần Xuân Tiến: Mỗi người dân, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng MXH sao cho an toàn, tuân thủ pháp luật để bảo vệ bản thân trên mạng xã hội.

Chúng ta cũng có thể liên hệ nguồn phát thông tin và yêu cầu họ ngừng việc chia sẻ vi phạm đạo đức và pháp luật. Nếu họ vẫn tiếp tục phát tán thông tin, hãy liên hệ các cơ quan chức năng, luật sư… để được hỗ trợ giải quyết theo đúng pháp luật.

Trong tất cả quá trình này, chúng ta cần giữ sự bình tĩnh, suy nghĩ lạc quan, tự tin vào bản thân, và tin tưởng vào pháp luật.

TRẦN MINH