Bị khuyết tật vẫn điều hành web đen có 1,1 triệu thành viên 28/04/2024 17:12

(PLO)- Trong 12 nghi can thì Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, bị khuyết tật, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu, điều hành đường dây và đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập website “Thiendia2.cc”.

Ngày 28-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt 12 người để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Nghi can Nguyễn Đức Vinh bị khuyết tật

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và cơ quan chức năng tổ chức thành 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 người.

Đó là Nguyễn Đức Vinh, Trịnh Anh Tuấn, Phan Vĩnh San, Trương Gia Huy, Nguyễn Bình Dương, Phạm Văn Hiếu, Phan Thanh Tiền, Lý Chỉ Quân, Đỗ Xuân Khải, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

12 người bị công an bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ gồm bảy bộ máy tính bàn, bốn laptop chứa hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục và 20 điện thoại di động.

Do Vinh bị khuyết tật và Tuấn mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn nên được công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định số tiền nhóm Vinh đã thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nhóm nêu trên thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia.

Vinh cầm đầu nhóm ở Việt Nam, quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin, giao dịch bằng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên đã hoạt động trong thời gian dài mặc dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền và đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, đã tán phát hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.