Nghi chồng sát hại vợ và 2 con rồi nhảy lầu ở TP Thủ Đức 13/05/2024 14:18

Đến chiều 13-5, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ việc bốn người thương vong được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TS

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực phía trước tòa nhà Sarina 1 nghi do rơi lầu.

Khi công an đến mở cửa căn hộ người đàn ông đang sinh sống tại tầng 4 thì phát hiện vợ cùng hai con (7 tuổi và 3 tuổi) đang nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cháu bé 3 tuổi đã tử vong.

Vụ việc sau đó đã được Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, các đơn vị chức năng xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, người chồng khoảng 40 tuổi là nghi phạm.

Khoảng một tháng nay, người chồng có biểu hiện bệnh trầm cảm và sáng nay, trong lúc mọi người đang ngủ thì nghi phạm dùng dao tấn công vợ và hai con.

Sau đó, người này nhảy từ căn hộ tầng 4 xuống đất và tử vong.