Bị lừa 600 triệu đồng khi xin cho con vào làm ở cảng hàng không

(PLO)- Không có nghề nghiệp và đang nợ nần, một phụ nữ đi lừa chạy việc cho người khác vào cảng hàng không để chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Chiều 22-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Liêu (58 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 1-2018, chị NTC (48 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhờ Liêu “xin” việc cho con trai vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Lúc này, Liêu không có việc làm, đang vay nợ nhiều người nên đã đồng ý “chạy” xin việc cho con trai chị C.

Liêu nói với chị C về chi phí lo lót cho con trai vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh là 600 triệu đồng.

Tháng 10-2018, chị C bàn giao cho Liêu số tiền nêu trên.

Khi nhận tiền, Liêu viết giấy cam kết “chạy” cho con trai chị C vào làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Nhận được hồ sơ xin việc và 600 triệu đồng, Liêu dùng tiền đó đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Liêu sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang sống tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài vụ lừa đảo nêu trên, công an còn xác định Liêu đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân khác ở Hà Tĩnh, Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đi điều tiết giao thông, CSGT Bình Triệu kịp cứu một cô gái định nhảy cầu tự tử (PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Thái Hoàng Thành thuộc Đội CSGT Bình Triệu đã kịp thời ngăn cản một cô gái có ý định nhảy cầu Bình Phước 1.

ĐẮC LAM