Bí thư Đà Nẵng: Kết luận phải làm cho người bị thanh tra tâm phục khẩu phục

Sáng 14-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì làm việc với Thanh tra TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và tám tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo của Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long, giai đoạn này, toàn ngành thanh tra TP đã triển khai 7.436 cuộc kiểm tra, thanh tra trên nhiều lĩnh vực.

Qua thanh tra hành chính, Thanh tra TP đã ban hành 56 kết luận với 121 đơn vị, phát hiện sai phạm và thu hồi nộp ngân sách gần 4 tỉ đồng, 1.265 m2 đất, chuyển cơ quan điều tra ba vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra TP đã ban hành 88 kết luận, phát hiện 5.630 đơn vị, cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 9 tỉ đồng. Đồng thời ban hành 6.463 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 12 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những việc mà Thanh tra TP đã làm được suốt thời gian qua.

Theo ông Quảng, việc đi thanh tra đã là áp lực, đến khi phải xem xét, đánh giá kết luận còn áp lực hơn. Việc này vừa đòi hỏi kết luận chính xác, vừa đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương.

“Làm sao đi thanh tra về vẫn là bạn chứ thanh tra xong nhìn nhau với con mắt hình viên đạn. Tất cả những cái đấy là khó khăn trong nghề thanh tra, quan trọng làm sao vượt qua được”- ông Quảng nói.

Ông Quảng lưu ý việc ban hành một bản kết luận thanh tra dựa trên những tài liệu thu thập được phải thật sự thuyết phục, làm cho đối tượng được thanh tra phải tâm phục khẩu phục

“Từ tài liệu thu thập được, đánh giá kết luận tính chất, mức độ sai phạm của nó là quan trọng nhất. Cùng một vấn đề nhưng nếu đánh giá bằng hình thức là nghiêm trọng, còn đánh giá bằng bản chất, trong mối quan hệ với điều kiện hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm thì sẽ thấy người đó thực hiện hành vi đó không phải đến mức độ nghiêm trọng phải xử lý”- ông Quảng cho hay.

Do đó, Thanh tra TP cần tránh tình trạng ban hành kết luận nhưng không thi hành được. Điều này cần bản lĩnh chính trị của thanh tra, năng lực về quy định pháp luật.

Ông Quảng nhấn mạnh: “Làm sao ban hành được kết luận thanh tra mà người đó có thể buồn, không hài lòng nhưng không thể chê mình về năng lực trình độ. Chẳng ông nào bị kết luận sai phạm mà cười cả, chẳng làm bạn với mình đâu nhưng trong lòng họ vẫn phải có sự tâm phục khẩu phục”.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị ngoài công tác thanh tra theo kế hoạch được duyệt, Thanh tra TP cần chủ động đề xuất các nhiệm vụ thanh tra mang tính đột xuất, phát sinh theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của TP.

Thanh tra TP phải chủ động tham mưu UBND TP trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và giải quyết những đơn thư phức tạp kéo dài. Thực tế thời gian qua cho thấy, tình trạng người dân tại Đà Nẵng kéo ra Trung ương để khiếu nại tố cáo giảm rõ rệt.

5 vụ việc khiếu nại đông người tại Đà Nẵng

- Dự án New Danang City do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư. Các hộ dân yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án để các hộ sớm được cấp sổ hồng.

- Dự án The Sunrise Bay do Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Các hộ dân đề nghị TP sớm giải quyết các vướng mắc, đồng ý cho chủ đầu tư tiếp tục thi công để giao nhà cho người dân.

- Chung cư F.Home do Công ty Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Các hộ dân phản ánh về việc cấp sổ hồng.

- Dự án Cocobay do Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Khách hàng phản ánh chủ đầu tư không khắc phục sai phạm, chậm bàn giao căn hộ và không hoàn thiện các căn hộ, tự ý thay đổi quy hoạch không thông báo cho khách hàng.

- Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò. Một số hộ dân tại Trung Lương khiếu nại về đền bù đất nông nghiệp tại Đồng Nò do không thống nhất mức đền bù, hỗ trợ của TP và yêu cầu được xem xét đổi đất hoặc giải quyết đất tái định cư.