Bí thư Đà Nẵng thăm công ty cảng, dệt may, động viên doanh nghiệp nước ngoài

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm công ty cảng, dệt may và động viên doanh nghiệp nước ngoài có dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Sáng 16-2 (Mùng 7 Tết), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, động viên ra quân sản xuất đầu năm Giáp Thìn 2024.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cảng Đà Nẵng muốn đầu tư Cảng Liên Chiểu

Đến thăm Công ty CP Cảng Đà Nẵng, ông Quảng bày tỏ vui mừng trước những thành tích trong sản xuất kinh doanh mà đơn vị đạt được thời gian qua.

Theo ông Trần Lê Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng, năm 2023, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, doanh thu đạt 103,2% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 101,51% kế hoạch, đều tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cảng Đà Nẵng đang đầu tư Trung tâm logistics Hòa Vang với diện tích 20 ha cùng hệ thống kho bãi rộng lớn, phục vụ cho toàn bộ khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng thời gấp rút hoàn thành dự án bãi sau cầu cảng số 4, số 5 để sớm đưa vào khai thác đầu năm 2024.

Ông Tuấn cho hay, Cảng Đà Nẵng đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để sớm tham gia vào “đường đua” đầu tư dự án Cảng Liên Chiểu. Cảng Đà Nẵng cam kết đủ kinh nghiệm và nguồn lực để đầu tư vào Cảng Liên Chiểu đúng tiến độ, quy mô, chất lượng.

Theo Bí thư Đà Nẵng, TP sẽ hỗ trợ Cảng Đà Nẵng dần dần chuyển đổi công năng Cảng Tiên Sa và các hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Bí thư Đà Nẵng viết vào sổ lưu niệm được đặt trong nhà truyền thống của Công ty CP Dệt may 29/3. Ảnh: TẤN VIỆT

Sáng cùng ngày, ông Quảng đến thăm Công ty CP Dệt may 29/3. Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng giám đốc Công ty cho hay trong năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của công ty đạt 1.125 tỉ đồng, bằng 101% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 66,3 triệu USD, bằng 89% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân của người lao động là 8,95 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% so với cùng kỳ. Công ty hiện đã phát triển thêm một số khách hàng mới, thị trường mới, đảm bảo đủ đơn hàng sản xuất đến tháng 6-2024.

Bí thư Đà Nẵng biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tìm ra phương hướng cho công ty trong tương lai. Đặc biệt, ông Quảng đánh giá cao việc công ty chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, sạch.

Ông Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, nhân viên Foxlink Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tín hiệu đáng mừng từ khu công nghệ cao

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đến thăm chi nhánh Tập đoàn Foxlink (Đài Loan) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Foxlink Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29-9-2023, lĩnh vực chủ chốt là sản xuất linh kiện điện tử và các sản phẩm công nghệ cao cho Microsoft, Google, Apple...

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA), khả năng Foxlink sẽ đầu tư giai đoạn 2 và các giai đoạn tiếp theo tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư có thể lên đến 400 triệu USD.

Chia sẻ thêm, ông Hùng cho hay 2023 là năm thắng lợi của DHPIZA khi thu hút đầu tư được 260 triệu USD, vượt xa chỉ tiêu 200 triệu USD đặt ra từ đầu năm.

Sau Foxlink, Tập đoàn ICT Vina sẽ đầu tư giai đoạn 2 khoảng 277 triệu USD. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp vi mạch bán dẫn của Đài Loan, Nhật Bản đang nghiên cứu đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng, dự kiến cần nhu cầu đất khoảng 500 ha.

Bí thư Đà Nẵng lì xì đầu năm cho du khách nước ngoài tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng biểu dương đề nghị DHPIZA tập trung xúc tiến đầu tư ở các lĩnh vực mà TP đã xác định là trọng tâm như điện tử, vi mạch bán dẫn, sản xuất các trang thiết bị y tế hiện đại.

“Chúng ta rà soát lại quy hoạch trong khu công nghệ cao, cương quyết thu hồi đất mà các doanh nghiệp đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, chuẩn bị các điều kiện kỹ càng cho việc mở rộng khu công nghệ cao giai đoạn 2”, ông Quảng nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 16-2, ông Nguyễn Văn Quảng đến thăm Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng và trực tiếp vào ga quốc tế để lì xì đầu năm cho du khách, nhân viên làm việc trong ga quốc tế.

Tấn Việt