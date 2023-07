Bị truy nã tội giết người, thanh niên từ Philippines về nước đầu thú

(PLO)- Thanh niên ở Quảng Nam bị truy nã đặc biệt về tội giết người đã từ Philippine về nước đầu thú.

Ngày 11-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Thăng Bình vừa vận động bị can trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú.

Trước đó, ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Văn Thuận (25 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về tội giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình xác định bị can Thuận đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Sau khi vận động, bị can Thuận nhận thức được hành vi phạm tội và quyết định về nước đầu thú.

Đêm 9-7, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận khi bị can Thuận vừa đáp chuyến bay từ Manila (Philippines) xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an huyện Thăng Bình đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền.

