Bị tước danh hiệu công an, quay qua ‘nổ’ học trường cảnh sát rồi lừa thầy cũ hàng trăm triệu

(PLO)- Khi là công an nghĩa vụ, Hòa phạm tội trộm cắp, bị tước danh hiệu Công an nhân dân, trong lúc chờ chấp hành án lại “nổ” với thầy giáo cũ là mình học cảnh sát, sắp ra trường và lừa của người này hàng trăm triệu.

Ngày 26-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (theo hình thức trực tuyến) đã tuyên phạt Tô Thiện Hòa 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh TAND TP Cần Thơ xét xử (trực tuyến) với bị cáo Hòa (ở điểm cầu trại tạm giam) ngày 26-1. Ảnh: NHẪN NAM

Tòa tổng hợp chung hình phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản do TAND quận Thốt Nốt đã tuyên, bị cáo phải chấp hành chung là 13 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường tiếp cho người bị hại số tiền còn lại là hơn 539 triệu.

Theo cáo trạng, Hòa là học trò của ông BQD khi Hòa học tại Trường THPT Vĩnh Thạnh.

Năm 2017, Hòa tốt nghiệp phổ thông và là chiến sĩ nghĩa vụ, phục vụ có thời hạn, tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ từ ngày 3-3-2018 đến ngày 18-12-2020.

Trong thời gian công tác, Hòa lấy trộm tiền thu lệ phí đăng ký xe của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an quận Thốt Nốt nên Hòa bị tước danh hiệu Công an nhân dân và bị khởi tố, xét xử về tội trộm cắp tài sản, án phạt 9 tháng tù.

Trong thời gian chờ chấp hành án, khoảng giữa tháng 12-2022, Hòa đến Trường THPT Vĩnh Thạnh rút học bạ để làm hồ sơ xin việc. Tại đây, ông D gặp Hoà và hỏi thăm thì Hoà nói dối là đang học tại Trường Đại học Cảnh sát ở TP Thủ Đức, TP.HCM nhưng hồ sơ lý lịch của Hòa bị cháy nên phải trích lục học bạ nộp lại để chuẩn bị ra trường.

Đồng thời, Hòa còn “nổ” là do quen biết và là cháu của giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nên Hòa được thực tập tại Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là thủ kho giữ xe vi phạm giao thông.

Lúc này, cán bộ văn thư ở trường đi vắng, không trích lục được học bạ nên Hòa đi về.

Hôm sau, Hòa tiếp tục đến trường trích lục học bạ thì gặp ông D. Trong lúc nói chuyện, ông D hỏi Hòa, cơ quan có xe thanh lý không, bán cho ông 1-2 chiếc xe máy để cho con đi học, Hòa trả lời sẽ về hỏi lại và cho thầy biết.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên khi nghe ông D hỏi vậy, Hòa nảy sinh ý định lừa đảo ông D.

Theo đó, Hòa tải hình một loại xe máy trên mạng Internet đưa cho ông D xem và nói dối có lô xe này gồm 22 chiếc với giá 12 triệu/chiếc, chỉ thanh lý nguyên lô. Ông D đồng ý mua và đặt cọc 100 triệu.

Sau đó, Hòa tiếp tục nói dối ông D có một xe ô tô nhãn hiệu Xpander bị bắt buôn lậu đã quá một năm nên thanh lý với giá 235 triệu, ông D cũng đồng ý mua và đưa trước cho Hòa 85 triệu.

Tiếp đến, Hòa nhờ người soạn một hợp đồng bán xe thanh lý giữa Hòa với ông D thể hiện tổng số tiền 420 triệu, đặt cọc 100 triệu, còn thiếu 320 triệu.

Từ đầu tháng 1-2023 đến ngày 28-2-2023, ông D đã chuyển tiền cho Hòa, 24 lần, với tổng số 457 triệu. Hòa đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để ông D tin tưởng chuyển tiền cho Hòa.

Qua nhiều lần hứa hẹn nhưng ông D không nhận được xe nên ngày 3-3-2023, ông đã có đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ.

Chiều cùng ngày, khi Hòa đang nhận 10 triệu từ ông D tại một trung tâm ngoại ngữ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Hòa đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của D với tổng số tiền là 652 triệu.

Số tiền chiếm đoạt được Hòa mua điện thoại, nữ trang và chuyển khoản 34 triệu cho bạn gái, cho mượn 14 triệu, thua cá độ bóng đá 22,6 triệu, số tiền còn lại tiêu xài cá nhân và trả nợ.

