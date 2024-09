Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 cháu bé tử vong, một phụ nữ nguy kịch 06/09/2024 09:28

Đến rạng sáng 6-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, khiến hai cháu bé tử vong, một phụ nữ nguy kịch.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5-9, xe đầu kéo 50H-324.43 kéo theo rơ-moóc chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ đường Võ Trần Chí ra Quốc lộ 1.

Khi đến giao lộ đường Nguyễn Cửu Phú, tài xế xe đầu kéo cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy 75H1-576.83 do một phụ nữ ngoài 30 tuổi cầm lái chở theo hai cháu bé.

Hiện trường vụ chiếc xe máy sau va chạm bị ô tô đầu kéo cuốn vào gầm khiến hai cháu bé tử vong, người phụ nữ nguy kịch. Ảnh: HT

Tai nạn khiến cả ba người đi trên xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Hai cháu bé tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Đến rạng sáng 6-9, cơ quan chức năng mới xử lý xong hiện trườngvụ chiếc xe máy sau va chạm bị ô tô đầu kéo cuốn vào gầm. Ảnh: HT

Tại hiện trường, xe máy nằm biến dạng dưới gầm xe đầu kéo. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Theo một cán bộ công an tại hiện trường, hai cháu bé tử vong gồm một nam và một nữ.

Công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ.