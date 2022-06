Biển số xe máy 999.99, trả 700 triệu đồng chưa bán

Ngày 3-6, trên Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về một người đàn ông tại Sóc Sơn, Hà Nội, đi đăng ký xe máy, bốc được biển số “ngũ quý” 999.99. Dãy số này được nhiều người quan niệm là đẹp, sang, độc đáo.

Lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn xác nhận thông tin này, và cho biết biển kiểm soát trên thuộc về anh T, người làm thủ tục đăng ký xe máy Honda Super Cub, tại Công an xã Phú Minh.

Đây là dãy số được bấm ngẫu nhiên, Công an xã Phú Minh đã cấp biển số cho chiếc xe máy thuộc sở hữu của công dân theo đúng quy định.

Chia sẻ với PV, anh T cho biết mình hoàn toàn bất ngờ, không tin vào sự thật khi bốc được biển số 999.99. “Tôi không nghĩ mình lại may mắn đến vậy” - chủ nhân chiếc Honda Super Cub nói.

Anh T cho biết, chiếc xe máy Honda Super Cub mình mới mua sản xuất năm 2022, kể cả thuế, phí hết gần gần 100 triệu đồng. Sau khi bấm được biển số “ngũ quý” có người trả giá 700 triệu...

“Nhiều người hỏi mua, nhưng nhưng tôi không bán. Tôi định mua chiếc xe này để đi làm nhưng nay bấm trúng biển đẹp như vậy chắc để ở nhà trưng bày làm kỷ niệm. Tạm thời tôi vẫn dùng xe cũ”, anh T. nói.

Trước đó, cũng tại Hà Nội, một người đàn ông trú tại huyện Thanh Oai cũng bốc được biển số “ngũ quý” 666.66, khi làm thủ tục đăng ký xe máy tại trụ sở Công an xã Cao Viên.

Theo thông tư 15/2022 của Bộ Công an, kể từ 21-5, việc phân cấp đăng ký ô tô vốn chỉ thực hiện ở công an tỉnh, nay được phân cấp xuống công an huyện. Cũng như vậy, đăng ký mô tô, xe máy, bao gồm xe máy điện, đang thuộc thẩm quyền cấp huyện, được phân cấp xuống công an xã với những xã đủ điều kiện.