Bình Dương: 1 công ty sản xuất gạch men xin lỗi người dân vì khói bụi và mùi hôi

Các hộ dân tại khu phố 9 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bức xúc khi một công ty chuyên sản xuất gạch men nằm trong khu dân cư liên tục xả khói, bụi kèm theo mùi hôi khó chịu khiến người dân quanh khu vực công ty luôn bất an, nhiều trẻ em thường xuyên bị các bệnh về hô hấp.

Không dám cho trẻ em ra công viên chơi

Theo phản ánh của người dân ở khu phố 9, tình trạng này diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Khu vực này có công viên nhưng mọi người, mà đặc biệt là các em nhỏ không dám ra chơi vì sợ khói bụi.

Những người dân ở sát công ty thì bị bụi “bao vây”, cây cảnh và các đồ vật trong gia đình chỉ qua một đêm là bụi bám đầy.

Chị T. một người dân ở gần công ty này cho biết con chị thường bị các bệnh về đường hô hấp, hàng ngày chị không dám cho con ra ngoài chơi. Đồ đạc trong gia đình thì bị bám bụi phải dọn dẹp lau chùi liên tục. “Gia đình tôi sống ở đây đã lâu, không lẽ phải bán nhà đi ở nơi khác vì cảnh khói bụi liên tục thế này”- chị T. bức xúc nói.

Công ty nói do đốt vàng mã

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, thanh tra Sở TN&MT Bình Dương, phòng Sở TN&MT TP Thủ Dầu Một cùng một số cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra công ty này.

Theo biên bản làm việc, công ty này có khoảng 300 công nhân thay phiên làm việc liên tục 24/24. Đại diện công ty cũng đã thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng sự thật.

Tuy nhiên phía công ty giải thích rằng, khói bụi phía người dân phản ánh có thể là do công ty tổ chức cúng vào các ngày lễ nên có đốt nhiều vàng mã đã phát tán nhiều khói. Bên cạnh đó, có thể do quá trình vận chuyển nguyên liệu, vệ sinh nhà xưởng đã gây bụi bay ra bên ngoài.

Ngoài ra, quá trình hoạt động công ty có công đoạn sấy nguyên liệu sau nghiền và nung gạch thành phẩm. Công đoạn này phát sinh nhiều hơi nước nên lượng hơi nước bay hơi có màu trắng phát tán thành cột khói gây nhầm lẫn là khí thải.

Còn việc mùi hôi gây khó chịu là hoàn toàn đúng vì do công ty nhập than đá (nguyên liệu đốt lò hơi) chất lượng chưa tốt. Công ty giải thích do dịch COVID-19 nên không nhập được than đá từ các nước châu Âu mà phải nhập từ Indonesia nên đã phát sinh mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận định công ty đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, các biện pháp để đảm bảo về môi trường phía công ty cũng thực hiện nghiêm.

Tuy nhiên, khi vận hành sản xuất công ty này có phát sinh bụi, mùi hôi khó chịu gây ảnh hưởng đến người dân. Phía công ty cũng đã thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân. Ngoài ra, phía công ty cũng cam kết khắc phục tình trạng trên trong thời gian sớm nhất.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở với công ty này và yêu cầu nhanh chóng khắc phục tình trạng trên. Ngoài ra, đoàn kiểm tra giao cho chính quyền địa phương giám sát việc khắc phục tình trạng của công ty, không để ảnh hưởng đến người dân.