Bình Dương: Hàng chục tấn chất thải độc hại được chôn lấp trên khu đất rộng

Ngày 27-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết phòng Cảnh sát môi trường, Công an huyện Phú Giáo vẫn đang phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn sai phạm của một công ty đang chôn lấp chất thải với số lượng lớn.

Theo ghi nhận, đến chiều 27-8 lực lượng công an các đơn vị vẫn đang có mặt tại khu đất thuộc ấp 5 (xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) để đo đạc, lấy mẫu, tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua quan sát của phóng viên, khu đất rộng khoảng vài ha có một số ngôi nhà tiền chế cho công nhân ở. Xung quanh khu đất này được xây dựng hàng rào cao kín mít, bên ngoài cổng cùng được bịt kín, không hề có bảng hiệu. Bên trong khu đất có khoảng 20 công nhân đang làm việc.

Ngày 23-8 khi cơ quan công an bất ngờ ập vào kiểm tra thì phát hiện tại đây có nhiều xe tải (loại lớn) đang đổ chất thải.

Bước đầu kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong khu đất này chôn lấp hàng chục tấn chất thải công nghiệp, than lò hơi.

Số chất thải được chôn lấp cao hơn mặt đất hiện hữu cả mét. Xung quanh khu vực này đều có dân cư sinh sống.

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận khu đất chôn lấp chất thải này thuộc công ty TNHH MTV môi trường TV. Công ty này có trụ sở tại huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Theo đánh giá sơ bộ, khu đất rộng vài ha đã chôn lấp hàng chục tấn chất thải có thể gây nguy hại đến môi trường tự nhiên.

Một số người dân cho biết, khu đất này luôn trong tình trạng kín cổng cao tường, chỉ thấy các xe tải loại lớn thường xuyên ra vào, bên trong bốc mùi hôi khó chịu. Tuy nhiên, mọi người không biết bên trong khu đất này làm gì.

Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp để tiếp tục điều tra làm rõ những nghi vấn sai phạm của công ty này.