Bình Dương: Nhiều công viên tại TP Thuận An được phủ sóng wifi miễn phí

Ngày 9-8, UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phát đi thông báo đến người dân về việc đã phủ sóng wifi tại 10 địa điểm công cộng.

Theo đó, 10 điểm công cộng lắp đặt wifi miễn phí bắt đầu phục vụ người dân kể từ ngày 8-8.

Các điểm lắp đặt wifi miễn phí gồm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Thuận An; Trung tâm Văn hóa và Lao động tỉnh Bình Dương (phường An Phú); Sân Thể thao cộng đồng SCG (phường An Phú); Công viên Gia Long (phường Lái Thiêu); Công viên Châu Văn Tiếp (phường Lái Thiêu); Công viên Bình Nhâm (phường Bình Nhâm); Công viên Bình Hòa (phường Bình Hòa); Công viên Thuận Giao (phường Thuận Giao); Công viên An Phú (phường An Phú) và Công viên khu vực Bờ kè Lái Thiêu (phường Lái Thiêu).

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch TP Thuận An cho biết, việc phủ sóng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Được biết, việc phủ sóng wifi miễn phí tại các địa điểm công cộng được nhiều địa phương của tỉnh Bình Dương mong muốn thực hiện. Tuy nhiên, nhiều địa phương vướng mắc về vấn đề kinh phí lắp đặt và duy trì hoạt động.

Theo ghi nhận, các địa phương khác như TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát đã lắp đặt wifi miễn phí tại một số địa phương nhưng chưa toàn diện. Riêng TP Thuận An đã lắp đặt đồng loạt tại các địa điểm tại nhiều địa phương.