Bình Dương: Phát hiện một thi thể người chỉ còn trơ bộ xương

(PLO)- Xác chết phân hủy chỉ còn trơ bộ xương, hiện trường có nhiều điểm bất thường.

Đến chiều 10-10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ một thi thể đã bị phân hủy còn trơ bộ xương tại một khu đất trống.

Nơi phát hiện thi thể là một khu đất trống thuộc phường An Thạnh, TP Thuận An.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương. Bên cạnh thi thể này có bộ quần áo bị cháy xém.

Một cán bộ điều tra cho biết xung quanh thi thể không thu giữ được giấy tờ tùy thân. Theo nhận định ban đầu thi thể có khả năng là nam giới.

Chỉ có một chi tiết đáng chú ý là trên tay thi thể có một chiếc nhẫn, có ghi địa chỉ một tiệm vàng tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm pháp y để tìm nguyên nhân cái chết của người này. Cơ quan công an thông báo gia đình nào có người thân mất tích thời gian gần đây thì báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân.

Một số người dân cho biết nơi phát hiện thi thể giáp ranh với TP Thủ Dầu Một gần đường quốc lộ 13 và các con đường nhánh khác. Từ các con đường có thể nhìn thấy rất rõ địa điểm này. Tuy nhiên, thi thể đã chết sau thời gian dài mới bị phát hiện.

Thanh niên 22 tuổi sát hại người ở cùng khu trọ rồi đầu thú (PLO)- Sau khi gây án, nghi can bỏ lại dao rồi đến công an thú nhận hành vi của mình.

LÊ ÁNH