Bình Dương: Phát hiện người phụ nữ ‘thay ruột’ bột ngọt, bột nêm và bột giặt 07/08/2024 16:37

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả.

Lực lượng công an phát hiện người phụ nữ đang đóng gói các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: CA

Công an phát hiện nơi ở của bà Phạm Thị L (phường An Phú, TP Thuận An), có nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: Máy ép, máy hút chân không, hơn 45 kg bao bì có in nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều gói hàng hóa (bột ngọt, bột nêm, bột giặt…) giả nhãn hiệu được đóng gói thành phẩm chờ đem đi tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản tạm giữ ước tính hơn 97 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, bà Phạm Thị L thừa nhận là người trực tiếp thu mua nguyên liệu là bột ngọt, bột nêm và bột giặt thuộc các nhãn hiệu có chất lượng thấp hơn. Sau đó bà L sử dụng máy móc, thiết bị để đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ để bán ra thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận bất chính.