Bình Dương: Phòng Cảnh sát hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì 06/08/2024 13:40

Ngày 6-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.



Phòng Cảnh sát hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ảnh: CA

Tập thể và cá nhân trên đã có thành tích xuất sắc trong công tác triệt xóa chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, tháng 7-2022, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (31 tuổi) buôn bán trẻ em chuyên nghiệp, hoạt động liên địa bàn.

Như thường xuyên đến một bệnh viện phụ sản, nhi ở TP Thủ Dầu Một để tiếp cận lấy thông tin và tìm những phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không có nhu cầu nuôi con…

Sau đó, Như sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và sẽ trả cho mẹ bé một số tiền khoảng từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/1 bé.

Quá trình điều tra xác định, Như có tham gia nhiều nhóm kín trên mạng xã hội zalo, facebook về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản, tên khác nhau.

Khi có người liên hệ, Như sẽ bán trẻ sơ sinh cho những người muốn mua với giá 35 triệu đồng đến 60 triệu đồng/1 bé.

Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: CA

Qua đó, Như thu lợi bất chính từ số tiền chênh lệch và sẵn sàng nhận làm các giấy tờ như: giấy chứng sinh, giấy xác nhận AND, giấy khai sinh…. nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua có nhu cầu.

Quá trình điều tra mở rộng, đã tìm và xác định được 7 trẻ sơ sinh đã bị bán.

Đồng thời, bắt thêm Chu Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Thùy Dương; Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Thị Ngọc Thắm, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Châu Gia Hân về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ thêm một số người liên quan đến nhóm người liên quan đến nhóm mua bán trẻ sơ sinh.

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã thực hiện mua bán trót lọt hơn 30 vụ mua bán trẻ sơ sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án. Ảnh: CA

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.