Bình Dương: Tài xế lừa lấy dầu của công ty đem bán rồi bỏ trốn

Ngày 8-1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an thị xã Bến Cát bắt giữ Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1994, tại An Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CABD

Trước đó, Nam bị Công an thị xã Bến Cát khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi bị khởi tố người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an thị xã Bến Cát đã quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, Nam từng làm tài xế cho một công ty tại thị xã Bến Cát. Trong thời gian làm tài xế, Nam đã hàng chục lần lừa lấy dầu của công ty đem bán ra ngoài. Khi bị phát hiện, người đàn ông này đã bỏ trốn và xin làm tài xế cho một công ty khác tại TP Dĩ An (Bình Dương).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Nam đang lái xe ô tô tải đi giao hàng tại địa phận thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo) nên đã bí mật theo dõi.

Khi Nam đang đi trên đường đi giao hàng đến thị trấn Phước Vĩnh thì bị các trinh sát hình sự phối hợp cùng đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Phú Giáo) bắt giữ.

LÊ ÁNH