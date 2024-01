(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt bị can giết sáu người và trốn truy nã 43 năm khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Ngày 6-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt (71 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người, cướp tài sản.



Bị can Việt là kẻ giết sáu người, trốn truy nã 43 năm vừa bị bắt. Ảnh: CA

Theo điều tra, tháng 4-1981, bị can Việt cùng đồng phạm bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên để đưa đi.

Sau khi kết nối được sáu người muốn vượt biên, Việt đã tập kết số người này tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Tại đây, Việt cùng đồng phạm thực hiện hành vi man rợ là giết cả sáu người, cướp tài sản.

Sau khi gây án, các nghi phạm chia nhau số tài sản cướp được và phần ai nấy trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình (Quảng Ngãi - Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được ba nghi phạm, hai người lẫn trốn bị truy nã.

43 năm trước công an ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Việt. Ảnh: CA

Toà án đã xét xử, tuyên án tử hình hai bị cáo, một bị cáo chung thân và một bị can trốn nã bị công an truy bắt, do chống trả quyết liệt nên bị bắn chết. Còn Việt trốn truy nã 43 năm qua cho tới khi bị bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi lẩn trốn của Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Sau khi bị bắt, Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình vào 43 năm trước.

THANH NHẬT