Ngày 4-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An và Công an TP Tân Uyên, đang điều tra làm rõ hai vụ án mạng, xảy ra trong đêm 3-9.

Tại TP Thuận An, trong đêm 3-9, nam thanh niên tên Hồ Tiền Phong (23 tuổi, HKTT tại Bạc Liêu), sau khi nhậu thì đi ra đường đập phá phá một chiếc xe ô tô (đang đậu bên lề đường) trên đường đường D19, khu dân cư Việt Sing (phường An Phú).

Thấy vậy, người chủ xe tên là LWF (64 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) chạy đến can ngăn nhưng Phong vẫn hung hăng đập phá, rồi hai bên xảy ra cãi nhau.

Lúc này, Phong đã chạy về nơi ở lấy một cây kéo đâm ông F gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nam thanh niên cũng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Cũng vào thời gian trên, tại một phòng trọ thuộc phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên), thiếu nữ 15 tuổi tên NKD quê ở Bạc Liêu bị bạn trai đâm tử vong.

Sau khi đâm bạn gái, nam thanh niên mở bình gas cố thủ trong phòng trọ. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường tìm cách phá cửa rồi khống chế nam thanh niên này.

Cả hai nghi phạm đều có tuổi đời rất trẻ, hiện đang bị tạm giữ để điều tra.