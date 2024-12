Bình Phước: Khởi tố người đánh tài xế xe tải 27/12/2024 12:12

Ngày 27-12, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bùi Văn Hoàng Anh bị khởi tố vì đánh tài xế xe tải.

Đây là người đã đánh anh Nguyễn Văn C (tài xế xe tải) khi đang lưu thông trên đường ĐT 741 (đoạn qua TP Đồng Xoài).

Theo Công an TP Đồng Xoài, hành vi của Bùi Văn Hoàng Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Đối với hành vi đánh anh Nguyễn Văn C, do tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 0%. Do đó, hành vi này không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Hiện tại, Bùi Văn Hoàng Anh đang bị Công an TP Đồng Xoài cho tại ngoại, nhưng cấm không đi khỏi nơi cư trú.

Clip ghi lại cảnh tài xế xe tải bị Bùi Văn Hoàng Anh đánh túi bụi.

Như PLO đã thông tin, theo clip ghi lại, khoảng hơn 16 giờ ngày 15-12 anh Nguyễn Văn C điều khiển xe tải lưu thông trên đường ĐT 741.

Khi vừa dừng đèn đỏ, đoạn qua xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thì bất ngờ bị Bùi Văn Hoàng Anh đi trên xe bán tải 61C-403.85 bước xuống, rồi lao lên cabin xe tải đấm đá túi bụi.

Người phụ nữ đang ôm cháu nhỏ hoảng loạn can ngăn nhưng Bùi Văn Hoàng Anh vẫn liên tục chửi bới và đánh anh C.

Bùi Văn Hoàng Anh khai nhận thời điểm đó cùng bạn lên TP Đồng Xoài để xem câu cá. Đi đến đoạn đường trên chiếc xe tải chạy qua mặt ép xe. Do người bạn lái xe thắng gấp khiến Hoàng Anh bị văng lên ghế trên xe, bị đau.

Lúc đó, do đã có hơi men trong người nên Bùi Văn Hoàng Anh nên bực tức lao lên đánh tài xế xe tải.