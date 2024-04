Bình Thuận: Bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp vào đêm 30-4 30/04/2024 09:35

UBND tỉnh Bình Thuận cho hay 21 giờ tối nay (30-4), tại khu vực quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024).

Bắn pháo hoa tại NovaWorld Phan Thiết trong Năm du lịch quốc gia 2023.

Trước đó, ngày 22-4, Bộ VH-TT&DL đã đồng ý tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo, xây dựng phương án cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Cụ thể, thời lượng bắn pháo hoa nổ tầm thấp không quá 15 phút với số lượng 90 giàn pháo hoa, kinh phí do Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va bảo đảm và không sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân được an toàn, thông suốt trong thời gian bắn pháo hoa nổ tầm thấp và suốt kỳ nghỉ Lễ.

Địa điểm tổ chức biểu diễn ca nhạc và bắn pháo hoa đêm 30-4.

Ngoài bắn pháo hoa, tại NovaWorld Phan Thiết còn tổ chức Lễ hội Carnival NovaWorld Phan Thiet (từ 27-4 đến 30-4), trong đó chương trình ca nhạc đêm 30-4 có sự tham gia của Ưng Hoàng Phúc, Vicky Nhung, Phương Vy cùng dàn DJ như UP Band, Chilly Band, Lex…