Bình Thuận: Cho Bí thư huyện Bắc Bình thôi giữ chức vụ từ 1-2-2023

30/01/2023 11:01

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Việt Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1-2-2023.