Bình Thuận: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 4 vụ tham nhũng, tiêu cực 02/10/2024 11:19

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực 9 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 4 vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể là vụ đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; vụ Trường Tiểu học Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam; vụ Trường Tiểu học Đồng Me, huyện Tánh Linh; vụ Trường Tiểu học Tân Phước 2, thị xã La Gi.

Trong đó, ngày 5-7-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan vào năm 2016, 2017.

Liên quan đến Công ty AIC, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã tiếp nhận hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư có dấu hiệu tội phạm do Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển đến để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối với 2 vụ tại Trường Tiểu học Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và vụ tham ô tại Trường Tiểu học Tân Phước 2, thị xã La Gi, cơ quan điều tra đang thụ lý tin báo.

Riêng vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ tại Trường tiểu học Đồng Me, Đức Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Qua công tác thanh tra cũng đã chuyển vụ trốn thuế của Công ty TNHH Phương Nam-Bình Thuận và Công ty Long Thái Việt (Hàm Tân) sang cơ quan điều tra và Công an Bình Thuận đang tiến hành điều tra.

Liên quan đến 2 Công ty này, ngày 20-9-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên, theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, phát hiện qua xử lý tin báo của cơ quan điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khởi tố bà Nguyễn Thị Mỹ Phúc, công chức Địa chính - Xây dựng xã Hàm Phú về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và TAND huyện Hàm Thuận Bắc đã xét xử tuyên 1 năm tù treo…

Dự báo tình hình tham nhũng năm 2024 và những năm tiếp theo, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án lớn có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công, đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước, lĩnh vực đền bù giải tỏa, tái định cư... Do đó, cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận phối hợp khám xét nhà riêng Trần Văn Thuận, tức "Tú ác" ngày 20-9.

Thanh tra tỉnh đã nêu 8 nhóm giải pháp về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 3 tháng cuối năm.

Trong đó, đề nghị cơ quan công an tiếp tục phối hợp với VKSND, TAND các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; nhất là tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, được dư luận, xã hội quan tâm.

“Chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt theo Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư. Kiên quyết xử lý các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách”, báo cáo nêu.