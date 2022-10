Bình Thuận điều động 3 thượng tá công an nhận nhiệm vụ mới

(PLO)- Phó Công an thành phố Phan Thiết được điều động giữ chức vụ Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận.

Chiều 21-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động ba sĩ quan đều mang cấp bậc thượng tá của Công an ở các đơn vị, địa phương đến nhận nhiệm vụ công tác mới.

Theo quyết định, Giám đốc Công an tỉnh điều động Thượng tá Nguyễn Truyền Thái, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Phan Thiết.

Thượng tá Hồ Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Công an TP Phan Thiết đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận.

PN