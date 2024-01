Bình Thuận: Điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan an toàn thông tin mạng

Ngày 30-1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã gởi công văn đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về chấp hành công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) , kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về bảo mật, an toàn thông tin mạng.

Tổ chức đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

Khi phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu đối với các hệ thống thông tin có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, xảy ra sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng thì kịp thời báo cáo về Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh) để phối hợp kiểm tra, đánh giá, điều tra, xác minh và xử lý kịp thời.

Trong quá trình vận hành, kết nối truy cập, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương có sự thay đổi, điều chỉnh về thiết kế hệ thống thông tin như: Thay đổi phần cứng, phần mềm thì trao đổi, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh để kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.

Giao Sở TT&TT tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang cài đặt, vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các hệ thống thông tin có kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giao Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ, mục đích của các tổ chức, cá nhân liên quan có lượng truy cập bất thường từ các địa chỉ IP chưa xác định.

Phối hợp với Cục A05, C06 Bộ Công an kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin của tỉnh và điều tra, xác minh làm rõ các hành vi phạm pháp luật liên quan cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Thuế tỉnh, Sở TN&MT khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi sai phạm và các tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý, khắc phục trong việc đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế TP Phan Thiết tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan việc sử dụng phần mềm Excel (tự viết mã VB Script) để tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đúng theo quy định.

Sở TN&MT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tài khoản của người dùng truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân còn để mật khẩu mặc định và chia sẻ tài khoản cho người khác sử dụng dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin tài khoản, thông tin công dân.

Việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thành và gửi về UBND tỉnh trước ngày 29-2-2024.

PHƯƠNG NAM