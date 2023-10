Thượng tướng Lương Tam Quang dự Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore 2023

Nhận lời mời của bà Josephine Teo, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng, Bộ trưởng thứ hai và Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Singapore, từ ngày 16 đến 19-10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đã tham dự Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore 2023 (SICW 2023) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 8 (AMCC-8), được tổ chức tại Singapore.

Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm mạng

Tại lễ khai mạc SICW 2023, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế Singapore Vương Thụy Kiệt nhấn mạnh: Thế giới đang trong kỷ nguyên cách mạng kỹ thuật số với sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI), Vũ trụ ảo (Metaverse), Web 3.0.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Lễ khai mạc Hội nghị AMCC-8.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, tỷ trọng đóng góp kinh tế số vào GDP toàn cầu đã chiếm đến hơn 15%. Cùng với những lợi ích trong quá trình chuyển đổi số, các nước trên thế giới cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn liên quan đến An ninh mạng.

Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, Singapore đề xuất tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới và hợp tác công tư; Hoàn thiện quy định và thể chế pháp luật liên quan An ninh mạng; Đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực thông qua Chương trình Đào tạo lãnh đạo cấp cao về An ninh mạng của Chính phủ Singapore, dự kiến tổ chức khóa đầu tiên vào tháng 3-2024.

Ngày 18-10, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã tham dự AMCC-8 do bà Josephine Teo chủ trì. Phiên họp kín của AMCC-8 có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế Satvinder Singh và các đại biểu từ các nước thành viên ASEAN (AMS).

Phát biểu tại phiên họp về chủ đề “Thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với các mối đe dọa hiện hữu và đang nổi lên trong không gian mạng và kỹ thuật số”, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chia sẻ quan điểm và nhận định về các mối đe dọa hiện tại và mới nổi đến môi trường số và không gian mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, nguy cơ các cuộc tấn công mạng, hệ thống mạng các nước ASEAN có thể bị lợi dụng trong các cuộc tấn công/trả đũa lẫn nhau trên không gian mạng là chưa thể loại trừ.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung hợp tác về An ninh mạng; xây dựng pháp lý chung nội khối cũng như quốc tế về An ninh mạng; thiết lập cơ chế hỗ trợ các nước trong ASEAN ứng phó, xử lý sự cố An ninh mạng, phòng chống tấn công mạng; chia sẻ thông tin về tội phạm mạng và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, thiết lập các kênh liên lạc, đường dây “nóng” để xử lý các diễn biến nhanh chóng của tội phạm mạng; tăng cường hợp tác công tư có liên quan...

Thứ trưởng Lương Tam Quang và bà Josephine Teo.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Việt Nam cùng các đại biểu tham dự từ các nước thành viên ASEAN khác thảo luận về cách thức có thể tăng cường hơn nữa các sáng kiến An ninh mạng trong khu vực, đóng góp nhiều quan điểm, sáng kiến có giá trị, hiệu quả cho Hội nghị.

Nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng

Bên lề Hội nghị, tại cuộc chào xã giao bà Josephine Teo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam - Singapore đang ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023).

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này; trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các mối đe dọa an ninh và tội phạm mạng liên quan đến hai nước; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia...

Thứ trưởng Lương Tam Quang tại buổi làm việc với bà Sun Xue Ling.

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Sun Xue Ling, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore thời gian qua, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí thúc đẩy sớm tổ chức cuộc họp cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ lần thứ 11 và giao lưu thể thao lần thứ 8 tại Việt Nam vào đầu năm 2024; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý Chính phủ điện tử, thành phố thông minh; thúc đẩy tiến trình đàm phán và ký văn bản sửa đổi, bổ sung “Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được ký gia hạn vào năm 2018”…

Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa hai Bên trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc nhiều đối tác quan trọng khác, như buổi tiếp ông Artur Lyukmanov, Cục trưởng Cục An ninh thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga; tiếp bên lề ông Tanel Sepp, Đại sứ lưu động về các vấn đề An ninh mạng của Estonia; tiếp song phương bà Baroness Neville Rolfe, Bộ trưởng Văn phòng Nội các hỗ trợ Phó Thủ tướng phụ trách An ninh mạng Vương quốc Anh...

SICW được Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN phụ trách An ninh mạng và các nước đối tác đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực An ninh mạng.

Cục An ninh mạng: Phát ngôn của 1 luật sư vụ Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu tội phạm (PLO)- Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Long An xem xét và có hướng giải quyết vụ việc có dấu hiệu vi phạm đối với một luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai.

PV