Bình Thuận: Khởi tố 3 bị can liên quan khai thác khoáng sản trái phép 02/08/2024 14:28

(PLO)- Hàng chục cảnh sát của Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh khám xét với 3 bị can liên quan đến các vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 2-8, hàng chục cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chia làm nhiều tổ, đồng loạt công bố các quyết định khởi tố, khám xét chỗ ở đối với 3 bị can liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Cảnh Mai (46 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, Hàm Tân) để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 1, xã Sơn Mỹ vào ngày 7-2-2024.

Công an bắt bị can Lê Cảnh Mai

Được biết, trước đó vào ngày 10-5-2023, ông Lê Cảnh Mai đã bị UBND xã Sơn Mỹ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng ông Mai vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này và bị bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng công bố các quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can Mai Đức Hội (41 tuổi) và Lê Đức Phong (45 tuổi).

Cả 2 bị can này đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và họ có liên quan trong trong vụ khai thác khoáng sản trái phép khiến một người tử vong.

Hiện trường xe máy cày đè khiến nạn nhân tử vong.

Theo hồ sơ, lúc 4 giờ 30 ngày 28-3-2024, Lê Đức Phong cùng anh Nguyễn Trung Nguyên (39 tuổi) vào bãi cát khe 1 thuộc thôn 4, xã Sơn Mỹ để xúc trộm khoáng sản trái phép.

Cả hai dùng xẻng xúc cát lên xe máy cày do Mai Quốc Hội (41 tuổi) điều khiển. Khi xúc lên xe được khoảng 3 m3 cát thì xe máy cày bị “trôi” ra phía sau đè anh Nguyên dưới hố cát. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu, nhưng đến 6 giờ sáng cùng ngày thì tử vong.