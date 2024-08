Bình Thuận: Kiểm tra lại vụ khai thác khoáng sản trái phép 2 năm trước, công an đã khởi tố bị can 19/08/2024 11:26

(PLO)- Kiểm tra vụ khai thác khoáng sản trái phép hai năm trước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện dấu hiệu tội phạm nên khởi tố bị can.

Ngày 19-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quang Chung (42 tuổi, trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết), về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.

Bị can Võ Quang Chung.

Kết quả điều tra xác định ngày 30-11-2022, Võ Quang Chung cùng đồng phạm sử dụng xe đào và các xe tải ben để khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất dăm sạn bồi nền) trái phép tại khu vực thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, ngày 9-9-2022, Võ Quang Chung đã bị Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 210 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Được biết, đây là vụ án mà ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Một vụ khai thác khoáng sản trái phép gây hủy hoại đất tại thôn Trũng Liêm.

Theo nguồn tin của PLO, vụ khai thác cát trái phép với khối lượng lớn làm biến dạng địa hình, hủy hoại đất vi phạm quy định về đất đai và khoáng sản tại thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc được phát hiện từ cuối tháng 11-2022.

Sau thời gian giải quyết nguồn tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quá trình kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phân công PC03 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau đó, ngày 4-7-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính.