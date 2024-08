Bình Thuận lên kế hoạch tấn công tội phạm băng nhóm, có tổ chức 23/08/2024 18:03

Ngày 23-8, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Mục tiêu chính của kế hoạch này là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm.

Đồng thời, phấn đấu giảm 5% tỉ lệ phạm pháp hình sự so với năm trước; nâng tỉ lệ điều tra, triệt phá, vô hiệu hóa, làm tan rã các băng nhóm tội phạm thuộc diện đã được rà soát, lên danh sách; tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án do các băng, nhóm gây ra đạt từ 75% trở lên, trọng án do các băng, nhóm gây ra đạt từ 90% trở lên.

Công an Bình Thuận triển khai khám xét chỗ ở một vụ án tội phạm có tổ chức.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại địa phương…

Cạnh đó, các cấp, các ngành cần đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tiếp cận, tuyên truyền phòng, chống tội phạm theo hướng có mục tiêu tiếp cận, trọng tâm, có định hướng và gắn với các vụ án mới, thủ đoạn mới. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác đối với các vụ lừa đảo, bắt cóc trẻ em, tín dụng đen, tổ chức đánh bạc, đưa người nhập cảnh trái phép việc nhẹ lương cao, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các vụ án kinh tế, môi trường…

Hiện trường nơi Công an Bình Thuận triệt phá đường dây khai thác vàng bằng chất độc.

Công an tỉnh xác định công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia là nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện quyết liệt, kiên trì, liên tục, lâu dài với phương châm “bóp chết từ trong trứng”, làm tan rã băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành.

Đối với các băng nhóm đã hình thành, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng phải bằng mọi biện pháp tập trung “đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu”, “chặt đứt nguồn kinh tế nuôi dưỡng băng nhóm” để nhanh chóng triệt phá hoặc làm tan rã, không để tội phạm hoạt động.

Mặt khác, các lực lượng công an tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp, tại các khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh... để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra khép kín địa bàn.

Cảnh sát đưa các bị can khai thác vàng bằng chất độc đi khám xét chỗ ở.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu công an tỉnh này chủ động rà soát số đối tượng đi nước ngoài nghi vấn tham gia các tổ chức tội phạm lừa đảo, rửa tiền, tổ chức đánh bạc, đối tượng được giải cứu về Việt Nam nghi do bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động thực hiện các hành vi phạm tội ở nước ngoài để đấu tranh, khai thác, thu thập thông tin.

Tham mưu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về mua bán người, tín dụng đen, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các Tháng cao điểm về phòng, chống ma túy, buôn lậu; phát động các phong trào thi đua trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức.

Tiếp nhận, điều tra, xác minh xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm băng nhóm; những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải kịp thời khởi tố để điều tra theo quy định.

Kế hoạch cũng đề nghị VKSND tỉnh, TAND tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm băng nhóm có tổ chức, xuyên quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền trong quá trình xét xử để răn đe, phòng ngừa chung…