Bắt một phụ nữ mua bán vũ khí quân dụng 23/08/2024 10:28

Ngày 22-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Việt (28 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra có lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Việt.

Theo đó, tháng 11-2023, Việt gặp Võ Đại Đức (cùng ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) trao đổi về việc mua bán súng, đạn.

Sau khi thỏa thuận, Việt liên hệ với một tài khoản Facebook mua một khẩu súng với giá 4,5 triệu đồng và được người bán súng cho 500.000 đồng tiền hoa hồng.

Đến ngày 25-12-2023, do có liên quan một vụ án, Cơ quan Công an đã khám xét chỗ ở của Đức và phát hiện, thu giữ các tang vật là súng, đạn nêu trên. Võ Đại Đức khai mua súng và đạn của Nguyễn Thị Việt.

Ngày 22-4-2024, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Việt về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên gần ba tháng sau (tháng 7-2024), Nguyễn Thị Việt bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, trước đó vào tháng 12-2023, Nguyễn Thị Việt đã bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tám năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hiện đang trong thời gian hoãn thi hành án phạt tù.

Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Việt nhằm ngăn chặn Việt tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.