Công an Bình Thuận phối hợp TP.HCM bắt bị can trốn truy nã 21/08/2024 09:31

(PLO)- Sau gần 5 tháng truy nã, Công an Bình Thuận đã bắt giữ thành công bị can Phước đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 21-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã di lý bị can Nguyễn Tấn Phước từ TP Thủ Đức, TP.HCM về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Công an Bình Thuận di lý bị can về huyện Hàm Tân để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ, cuối tháng 11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phước (46 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Tuy nhiên, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo triệu tập làm việc thì Phước không chấp hành, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và bỏ trốn.

Sau thời gian truy tìm bất thành, ngày 22-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân ra Quyết định truy nã Nguyễn Tấn Phước trên toàn quốc.

Sau thời gian truy xét, trung tuần tháng 8-2024, Công an huyện Hàm Tân xác định Phước đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 19-8, một tổ trinh sát Công an Bình Thuận được cử vào TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Phú, Thủ Đức mật phục và bắt giữ thành công bị can Phước.