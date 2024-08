Bắt 2 nghi can lừa đảo, chiếm đoạt 32 tấn bạch tuộc sau 12 năm truy vết 19/08/2024 15:11

(PLO)- Sau 12 năm lừa đảo, chiếm đoạt 32 tấn bạch tuộc, các nghi can vô cùng bất ngờ khi bị công an truy vết, bắt giữ.

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Dũng (45 tuổi, thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Phạm Đức Dũng.

Theo hồ sơ, tháng 4-2012, Hoàng Tuấn Điệp (41 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 32 tấn bạch tuộc đông lạnh của một công ty hải sản tại La Gi, Bình Thuận, đem bán sang Trung Quốc lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Tuấn Điệp và ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Đến tháng 4-2024, sau 12 năm truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận truy bắt thành công Hoàng Tuấn Điệp.

Lúc mới bị bắt, Điệp không thừa nhận hành vi lừa lấy 32 tấn bạch tuộc đông lạnh của công ty ở La Gi vào năm 2012 vì cho rằng thời gian đã quá lâu, cơ quan Công an không chứng minh được hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, với những chứng cứ đã thu thập được, sau hơn 1 tháng đấu tranh, Hoàng Tuấn Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm đồng phạm Phạm Đức Dũng.

Đến đầu tháng 8-2024, xác định Phạm Đức Dũng hiện đang ở tại Hải Phòng, đang làm ăn tại các khu vực biên giới nên Công an Bình Thuận phối hợp với Công an Hải Phòng truy tìm thành công và tạm giữ Dũng.

Tại cơ quan Công an, Dũng rất bất ngờ vì “phi vụ” lừa đảo chiếm đoạt 32 tấn bạch tuộc đã xảy ra 12 năm nhưng Công an Bình Thuận vẫn tìm ra chứng cứ nên Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi và quá trình phạm tội.

Ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt 32 tấn bạch tuộc, Dũng còn khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Trà Vinh và TP Hải Phòng.