Bình Thuận: Lên phương án khắc phục sai phạm tại 132 thửa đất ở Phan Thiết

(PLO)- Quá trình xét xử, các bản án đều không tuyên thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không tuyên yêu cầu dừng giao dịch các thửa đất có trong vụ án.

Ngày 31-10, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, địa phương đang khẩn trương lên phương án khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa đất để đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xem xét, giải tỏa các thửa đất trên.

Được biết 132 thửa đất nói trên nằm ở các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi với tổng diện tích hơn 170.000m2. Tháng 7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP Phan Thiết.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 2-2016 đến tháng 12-2018, UBND TP Phan Thiết đã cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

Để ngăn chặn hậu quả của việc chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng trái phép phá vỡ qui hoạch... Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản đề nghị tạm dừng cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với 132 thửa đất trên.

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết thông báo đến các văn phòng công chứng nội dung nói trên.

Liên quan đến các sai phạm 132 thửa đất này, tháng 1-2021, TAND Cấp cao tại TPHCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận, tuyên phạm hai bị cáo Đỗ Ngọc Điệp (cựu chủ tịch UBND TP Phan Thiết) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Trần Hoàng Khôi (cựu phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết) bốn năm tù giam.

Trước đó vào tháng 8-2020, TAND tỉnh Bình Thuận cũng đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thanh Thái (cựu trưởng phòng TN&MT) ba năm sáu tháng tù, Lê Hồ Khải (nhân viên phòng TN&MT) ba năm tù, Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên phòng TN&MT) hai năm sáu tháng tù, Nguyễn Trí (chuyên viên phòng TN&MT) chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đặc biệt, các bản án đều không tuyên thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và cũng không tuyên yêu cầu dừng giao dịch các thửa đất có trong vụ án.

Từ những căn cứ này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp và thông báo kết luận việc khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa đất trên địa bàn TP Phan Thiết.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất phân loại và đề xuất về nguyên tắc chung trong việc giải quyết, xử lý đối với 132 thửa đất vừa phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về đất đai và dân sự, vừa phải phù hợp tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất theo các quy định pháp luật; hạn chế thấp nhất khiếu nại, khiếu kiện đông người và ổn định tình hình an ninh - trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND TP. Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Qua đó, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, tổn thất về tài sản của công dân trong quá trình giải quyết, xử lý đối với các quyết định đã chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định đối với 132 thửa đất trên địa bàn thành phố nhưng phù hợp với quy hoạch trong thời gian đến.

Đồng thời, có văn bản cung cấp thông tin, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giải tỏa đối với các văn bản ngăn chặn, tạm dừng giao dịch theo quy định pháp luật.

Theo UBND TP Phan Thiết, trong tổng số 132 thửa đất cho chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định thì có 90/132 thửa hơn 99.000m2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn lại 42/132 thửa đất diện tích 80.000m2 chưa chuyển nhượng.

UBND TP Phan Thiết kiến nghị đối với 90 thửa đất đã chuyển nhượng, do các bản án không tuyên thu hồi giấy CNQSDĐ, do đó người sử dụng đất được thực hiện các quyền sử dụng đất của mình theo qui định pháp luật về dân sự và đất đai (việc thất thoát ngân sách Nhà nước, các cá nhân có trách nhiệm đã bị xử lý theo bản án của tòa án và đã khắc phục hậu quả). Do đó kiến nghị không thu hồi các giấy CNQSDĐ của 90 thửa đất này.

Đối với 42 thửa đất chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện có 14 công trình xây dựng trái phép trên 14 thửa đất, UBND TP Phan Thiết sẽ rà soát, thu hồi toàn bộ 42 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi giấy CNQSDĐ và thoái trả tiền sử dụng đất đã nộp.

PHƯƠNG NAM