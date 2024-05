Bình Thuận phát tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng 06/05/2024 10:49

(PLO)- Công an Bình Thuận đề nghị các đơn vị, địa phương phát tờ rơi nêu rõ thủ đoạn để người dân cảnh giác không chuyển tiền cho các nhóm lừa đảo.

Ngày 5-5, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh về việc gửi tờ rơi cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp gọi điện lừa đảo.

Nội dung tờ rơi đề nghị người dân cảnh giác của Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, từ đầu tháng 4-2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra ít nhất hai vụ giả danh cơ quan tư pháp, gọi điện đến người dân để lừa đảo tại Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chi nhánh Hàm Thuận Bắc và Agribank Chi nhánh Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận với số tiền khoảng năm tỉ đồng.

Kẻ lừa gọi điện hù doạ người dân đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, qua đó, yêu cầu họ phải chuyển tiền vào tài khoản hoặc cung cấp mã OTP cho chúng.

Nhờ tinh thần cảnh giác, sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng, công an địa phương nên đã ngăn chặn kịp thời việc người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Agribank khen thưởng Công an thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) phối hợp kịp thời để ngăn chặn vụ lừa đảo.

Dù thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền như trên đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng thực tế vẫn còn có không ít người mất cảnh giác rơi vào “bẫy” của các đối tượng lừa đảo, mất hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng.

“Vì vậy, để góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm được các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận gửi tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này, đề nghị các sở, ban, ngành; các lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, các khu công nghiệp; Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung tờ rơi, in sao tờ rơi gửi đến cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, người lao động, và nhân dân để biết cảnh giác không để bị kẻ xấu lừa đảo….”, Công văn đề nghị.

Được biết, nội dung tờ rơi thông báo phương thức, thủ đoạn những kẻ lừa đảo như sử dụng số điện thoại giống số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để gọi điện cho bị hại.

Khen thưởng cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) trong việc ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển 3,2 tỉ đồng cho kẻ xấu.

Các đối tượng thông báo họ đang có liên quan đến một vụ án đang điều tra. Đồng thời, dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân khiến nạn nhân sợ hãi.

Yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, không trình báo cho cơ quan Công an được biết; Yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng với lý do để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Yêu cầu bị hại chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, nếu không liên quan vụ án sẽ trả lại.

Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định: Cơ quan Công an không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Công dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai qua mạng xã hội, điện thoại.

Khen thưởng nhân viên Chi nhánh Agribank Hàm Mỹ và Công an Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) trong việc ngăn chặn chuyển 1,8 tỉ đồng cho kẻ xấu.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ thông báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất. Trường hợp mới chuyển tiền, ngay sau đó phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì liên hệ ngay với Ngân hàng để được hướng dẫn phong tỏa tài khoản…

Đối với nhân viên ngân hàng: Lưu ý các trường hợp người trung, cao tuổi, phụ nữ đi chuyển tiền số lượng lớn hoặc rút sổ tiết kiệm với tâm lý không bình thường hoặc có biểu hiện lo sợ cần kiểm tra kỹ thông tin. Nếu phát hiện hoặc nghi vấn thì tạm hoãn giao dịch để làm rõ và thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất phối hợp giải quyết.

Như đã đưa tin, ngày 5-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Câu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Thuận cho biết đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho cán bộ tín dụng và Công an thị trấn Ma Lâm vì đã có thành tích giúp ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo một người bán rau chuyển tiền 3,2 tỉ đồng cho đối tượng lừa đảo (xảy ra vào ngày 3-5).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9-4, Chi nhánh Agribank Hàm Mỹ, Bình Thuận cũng đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một phụ nữ rút tiền gửi tiết kiệm 1,8 tỉ đồng trước hạn để chuyển tiền cho một đối tượng lừa đảo.