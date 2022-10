Bờ bị xé toạc, biển 'nuốt' nhiều nhà dân miền Trung

(PLO)- Tình trạng nước biển xâm thực, liếm sâu vào dọc bờ biển miền Trung khiến người dân sống ven biển hoang mang. Nhiều nơi bờ biển bị sóng xé toạc, nhà dân và công trình xây dựng bị cuốn sập.

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở, xâm thực diễn ra phức tạp và ngày càng tác động mạnh đến các địa phương ven biển Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Việc biển ngày càng “ngoạm” sâu vào đất liền khiến người dân miền Trung lo lắng.

Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị: Sạt lở khắp nơi

Các trận mưa bão vừa qua gây sạt lở nặng tại bờ biển khu vực xã Giang Hải tiếp giáp xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế với chiều dài khoảng 1 km, mở lạch cửa biển mới với chiều dài 60 m. Mưa lũ cũng gây sạt lở bờ biển ở huyện Phú Vang. Trong đó, đặc biệt tại khu vực xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sạt với chiều dài 3,2 km, ăn sâu vào bờ 5-7 m, có nơi tới 15 m.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết hiện tuyến bờ biển qua địa bàn các thôn An Dương 1, Xuân An, Tân An đang bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. “Ngoài việc đắp bờ kè tạm, về lâu dài, chính quyền địa phương và người dân rất mong các cấp, bộ, ngành trung ương tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án xây kè chắn sóng kiên cố tại các điểm sạt lở này” - ông Tùy lo lắng.

Không chỉ Huế, tại Quảng Trị, sau ảnh hưởng của các cơn bão, dọc bờ biển xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) sóng biển dâng cao vào sát mép đê biển khiến nhiều hàng quán của người dân dù đã được gia cố bằng nền bê tông nhưng vẫn bị sóng đánh vỡ, gây hư hỏng.

Bà Trần Thị Thu (ngụ thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái) cho biết gia đình bà kinh doanh ở bãi tắm này đã 15 năm nhưng chưa bao giờ có sóng to gây ảnh hưởng như lần này. “Sóng biển ngày càng hung hãn hơn, giờ nó đã ăn sâu vào trong đất liền rồi. Không biết những tảng bê tông kia chịu đựng tới năm sau không, chứ bị đánh tan tành hết” - bà Thu nói khi tiếng sóng vẫn vỗ ầm ầm vào khu vực bãi tắm.

Lo lắng trước việc biển tấn công sâu vào đất liền, ông Nguyễn Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái, cho hay không chỉ các hàng quán bị ảnh hưởng mà có hơn 150 m đê biển cũng bị sóng đánh, ăn sâu vào đất liền. “Sóng đánh liên tục làm một số vị trí khác cũng bị sạt lở, nếu tình trạng trên tiếp diễn thì sẽ nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn đang tìm các biện pháp để khắc phục trước mắt” - ông Trường nói.

Quảng Nam: Sóng đánh sập nhà, dân trắng tay

Anh Nguyễn Văn Phụng (trú tổ 4, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) không cầm được nước mắt khi kể lại đêm kinh hoàng 19-10 khiến gia đình anh trắng tay.

“Chiều tối 19-10 nước bắt đầu lớn, đến tầm 19 giờ sóng biển đánh vào rất mạnh. Gia đình chúng tôi phải chạy trong đêm vì sóng quá lớn, quá nguy hiểm, không thể ở lại trong nhà được nữa. Đến sáng 20-10, chúng tôi trở về thì khung cảnh tan hoang hết. Gia đình hơn 20 nhân khẩu trước đây sống nhờ cái homestay này, bây giờ tan hoang không còn gì. Gia đình tôi giờ không biết những ngày tới đây sẽ sống tiếp thế nào” - anh Phụng nghẹn ngào.

Cách khối phố Thịnh Mỹ không xa, bãi biển An Bàng (phường Cẩm An) cũng đang hứng chịu triều cường, sóng lớn uy hiếp. Hàng chục nhà hàng, homestay đang chạy đua gia cố đoạn bờ kè dài gần một cây số được dựng bằng bao cát kết hợp cọc tre.

Ông Lê Ngọc Thuận (chủ nhà hàng The Deck House, biển An Bàng) cho hay vào đợt mưa lớn ngày 14-10, nước biển dâng cao, sóng lớn đã kéo đi một phần bờ kè. “Chúng tôi chưa kịp sửa chữa thì ngay tiếp đó, ngày 19-10, hoàn lưu bão số 6 với triều cường khiến nước biển tiếp tục dâng cao, khoét sâu thêm một lần nữa” - ông Thuận rầu rĩ.

Còn tại bãi biển Cửa Đại, sau cơn bão số 4, dãy nhà hàng khu vực gần phường này tiếp tục bị sạt lở. Biển xoáy sâu vào bờ làm nhiều nền móng công trình bên trong bị sạt lở, tạo hàm ếch rộng cả mét. Dãy dừa trồng lâu năm cũng bị sóng đánh bật gốc và trôi ra biển. Hàng ngàn khối đất, đá được chủ nhà hàng đầu tư gia cố đã bị những ngọn sóng cao cuốn phăng xuống biển. Ước chừng sóng biển đã “ngoạm” sâu vào khu vực nhà hàng 5-10 m.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay tình trạng sạt lở vào mùa mưa bão ở TP Hội An diễn ra hằng năm. Tỉnh đang thi công công trình kè (bằng rọ đá) xa bờ, những đoạn đã hoàn thành ban đầu phát huy được hiệu quả, ít sạt lở. Ngược lại, khu vực chưa có kè xa bờ, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn.

Sạt lở bờ biển xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vốn đã xảy ra từ lâu nay tiếp tục tái diễn trầm trọng. Hàng chục hộ dân ven biển thôn Hà Lộc luôn phải sống trong sợ hãi kèm nỗi lo thường trực đó là mất nhà.

Trước tình trạng biển uy hiếp nhà dân, ăn sâu vào đất liền, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho biết huyện đã báo cáo tình trạng sạt lở cho UBND tỉnh Quảng Nam. Sau đó, Sở NN&PTNT đã đến khảo sát, tìm hiểu mức độ để báo cáo trung ương xin kinh phí xây kè cứng. “Để có giải pháp triệt để cần phải có nguồn vốn lớn. Điều này nằm ngoài khả năng của huyện” - ông Sinh nói.•

Đà Nẵng: Bờ biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa xảy ra ba điểm sụt lún Theo Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sau đợt mưa ngập vừa qua, dọc bờ biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa xảy ra ba điểm sụt lún nghiêm trọng. BQL đã tiến hành giăng dây cảnh báo nguy hiểm ở tất cả điểm sụt lún, gồm đoạn bãi biển chỗ phường Mỹ An, bãi biển đoạn Phạm Văn Đồng và đoạn cuối cùng là tuyến đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang). Tại điểm sạt lở đường Hoàng Sa có hai vị trí sụt lún nghiêm trọng tạo thành các rãnh sâu cắt ngang qua hết mặt đường và vỉa hè đường Hoàng Sa. Hiện cơ quan chức năng cũng đang tiến hành khắc phục đoạn đường này. Ngoài ra, mưa lớn và ngập lụt cũng khiến nhiều đoạn vỉa hè, kè biển bị hư hỏng, gạch lát bị bóc ngổn ngang.

