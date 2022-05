Bộ Công an cảnh báo 2 thủ đoạn lừa đảo mới

Ngày 22-5, Bộ Công an cho hay, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện trang website https://2.0840113 có dấu hiệu giả mạo trang website của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an thông báo, hiện nay, Bộ Công an chỉ có duy nhất một Trang thông tin chính thức là “Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an”, sử dụng tên miền là: mps.gov.vn và bocongan.gov.vn.

Tên miền các đơn vị thuộc Bộ Công an: tendonvi.bocongan.gov.vn hoặc: tendonvi.mps.gov.vn. Trang Thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên miền: congan.tentinhthanh.gov.vn.

Mọi tiên miền khác nhân danh Bộ Công an đều là giả mạo.

Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các trang tin, không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của Cơ quan Công an. Trường hợp phát hiện ra dấu hiệu giả mạo tương tự, đề nghị trình báo tại Cơ quan Công an gần nhất.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác và hướng dẫn nhân dân sớm phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội này.

Cũng liên quan đến tội phạm lừa đảo, Bộ Công an cảnh báo một thủ đoạn mới, đó là các đối tượng mạo danh lực lượng Công an đang điều tra các vụ án (tham nhũng, rửa tiền, ma túy,…) và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan Công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra; từ đó, các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư… để thanh tra tình hình tài chính.

Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên (nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trang web của Bộ Công an), khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP (phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch).

Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.