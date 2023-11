Bộ Công an công bố về giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân

(PLO)- Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 97,71%.

Chiều ngày 15-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân (CAND) năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định vai trò quan trọng của cải cách hành chính đối với CAND, đặc biệt trong việc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo tính minh bạch, củng cố môi trường kinh doanh và tăng chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.Ảnh BCA

Theo công bố, trong năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối các đơn vị thuộc Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,18%; khối các đơn vị thuộc Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt 86,72%; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 91,16%.

Cụ thể, 14 Công an đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng Xuất sắc; 84 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng Tốt; 6 đơn vị, địa phương được xếp hạng Khá và 6 đơn vị được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân trong năm 2023 cũng được triển khai thực hiện đổi mới hơn cả về quy mô và đối tượng, hình thức khảo sát, nhằm đánh giá được một cách toàn diện trên cả 4 cấp, từ Trung ương đến cấp xã đối với các nhóm thủ tục hành chính, với số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của......người dân, tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh BCA

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2023 cho thấy, mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND đạt 97,71%.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của lực lượng CAND trong năm 2024 và trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, Thứ trưởng Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 1-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND và Chương trình số 15/Ctr-BCA-V03 ngày 25-10-2012 của Bộ Công an về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đối với công tác cải cách hành chính trong CAND năm 2023. Ảnh BCA

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu của trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số…

Gắn cải cách hành chính với đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành nhằm phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…

