Bộ Công an: Giấy phép lái xe trên VNeID có thể thay thế giấy phép lái xe PET 27/10/2024 06:00

Trường hợp bị mất giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, khi tham gia giao thông chỉ sử dụng thông tin giấy phép lái xe trên VNeID, có hành vi điều khiển xe gây tai nạn giao thông, thì theo quy định của pháp luật người lái xe có vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe hay không?

Trường hợp thông tin giấy phép lái xe đã được cập nhật trên ứng dụng VNeID thì khi tham gia giao thông có thể sử dụng thay thế giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hay không?

Bạn đọc Trần Thị Bích Phương

Ảnh minh hoạ. Ảnh: MINH HOÀNG

Bộ Công an trả lời: Theo điểm a khoản 24 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái: Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID.

Căn cứ quy định trên, thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID là hợp lệ, có thể sử dụng thay thế giấy phép lái xe bằng vật liệu PET khi tham gia giao thông.

Trường hợp lái xe bị mất giấy phép lái xe bằng vật liệu PET khi tham gia giao thông và sử dụng thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID thì lái xe không vi phạm lỗi “Không có giấy phép lái xe” hoặc “Không mang theo giấy phép lái xe”.