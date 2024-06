Bộ Công an thông tin 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn 01/06/2024 16:31

(PLO)- Bộ Công an cho biết, đã thu giữ một khối lượng tài sản tương đối lớn trong hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn.

Chiều 1-6, trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An là hai vụ án rất được dư luận quan tâm do tính chất phức tạp.

Đại diện Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An và vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ một khối lượng tài sản tương đối lớn, đó là hơn 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Chân dung Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, từ trái qua. Ảnh: Bộ Công an.

Còn với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay Bộ Công an đã khởi tố tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can. Đồng thời, trong tháng 5, Cơ Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ gần 40 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An. Đồng thời, tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.