Bộ Công an thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An 09/11/2024 16:59

(PLO)- Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk; đồng thời khởi tố thêm 3 bị can.